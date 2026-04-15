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Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Estiria, Austria

Restaurante, cafetería Borrar
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Restaurante, cafetería 58 m² en Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Restaurante, cafetería 58 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Habitaciones 2
Área 58 m²
Bus stop= 18 meters 1 minute walk Food business= 5 seconds walk UFC Sports field= 190 meters…
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