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Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Austria

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Restaurante, cafetería 58 m² en Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Restaurante, cafetería 58 m²
Miesenbach bei Birkfeld, Austria
Habitaciones 2
Área 58 m²
Parada de autobús = 18 metros 1 minuto a pie Comercio de alimentos= 5 segundos a pie UFC Cam…
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