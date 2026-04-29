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Tiendas en venta en Carintia, Austria

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Tienda 1 000 m² en Himmelberg, Austria
Tienda 1 000 m²
Himmelberg, Austria
Área 1 000 m²
Ofrecemos a la venta un restaurante de trabajo situado en una parte popular y muy visitada d…
$889,238
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