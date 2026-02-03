Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Waidhofen an der Thaya
  4. Comercial
  5. Hotel

Hoteles en venta en Bezirk Waidhofen an der Thaya, Austria

1 propiedad total found
Hotel 2 849 m² en Raabs an der Thaya, Austria
Hotel 2 849 m²
Raabs an der Thaya, Austria
Habitaciones 39
Área 2 849 m²
Número de plantas 3
Raabsander Thaya,DasHotelliegtdirektanderFlußThaya,umgebenvondensanftenHügelnundderunberührt…
$2,31M
