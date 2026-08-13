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Casas en Venta en Bezirk Volkermarkt, Austria

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1 propiedad total found
Casa 5 habitaciones en Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
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Casa 5 habitaciones
Sankt Kanzian am Klopeiner See, Austria
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 448 m²
Número de plantas 1
Descubre una rara oportunidad en una de las regiones más bellas del sur de Carinthia. El Hau…
$681,812
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