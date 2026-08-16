Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Spittal an der Drau
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Bezirk Spittal an der Drau, Austria

;
Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Lechnerschaft, Austria
Ático Ático 3 habitaciones
Lechnerschaft, Austria
Habitaciones 3
Área 83 m²
Piso 2/1
Descripción: Este exclusivo ático está en venta en la ubicación privilegiada de Millstatt. …
$1,15M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bezirk Spittal an der Drau, Austria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir