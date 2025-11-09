Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Austria
  3. Bezirk Neunkirchen
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Bezirk Neunkirchen, Austria

Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Ternitz, Austria
Casa 5 habitaciones
Ternitz, Austria
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 132 m²
$345,926
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Buchbach, Austria
Casa 7 habitaciones
Buchbach, Austria
Habitaciones 7
Área 5 m²
Esta magnífica propiedad cuenta con 241 metros cuadrados de espacio habitable repartidos en …
$691,779
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Bezirk Neunkirchen, Austria

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir