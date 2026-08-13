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Apartamentos en venta en Bezirk Mattersburg, Austria

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Apartamento en Bad Sauerbrunn, Austria
Apartamento
Bad Sauerbrunn, Austria
Nº de cuartos de baño 4
Área 770 m²
Bad Sauerbrunn es un resort tradicional conocido por sus fuentes y actividades curativas, as…
$1,73M
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