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Propiedades residenciales en venta en Bezirk Klagenfurt Land, Austria

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Casa en Techelsberg am Worther See, Austria
Casa
Techelsberg am Worther See, Austria
$926,349
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