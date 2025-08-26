Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Austria
  3. Bezirk Ganserndorf
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Bezirk Ganserndorf, Austria

1 propiedad total found
Villa 5 habitaciones en Hohenau an der March, Austria
Villa 5 habitaciones
Hohenau an der March, Austria
Habitaciones 5
Área 205 m²
Número de plantas 2
Tipo: Edificio residencial privado Parcela: 610 m2 Superficie: aproximadamente 205 m2 Año de…
$340,010
Parámetros de las propiedades en Bezirk Ganserndorf, Austria

