Locales comerciales en venta en Bezirk Braunau, Austria

1 propiedad total found
Propiedad comercial 2 m² en Palting, Austria
Propiedad comercial 2 m²
Palting, Austria
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 m²
Este hermoso conjunto de propiedades consta de: Sistema externo: * Menos de 65 KFZ-custo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
