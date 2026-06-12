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Hoteles en venta en Kotayk', Armenia

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Tsaghkahovit hotel en Tsakhkadzor, Armenia
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Tsaghkahovit hotel
Tsakhkadzor, Armenia
Área 2 600 m²
Número de plantas 3
Operating 50-Room Hotel en venta en primera ubicación, Tsaghkadzor – 1,5 Hectares Land + 2.6…
$3,90M
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