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Casas en Venta en Distrito Chacras de Coria, Argentina

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Casa 13 habitaciones en Distrito Chacras de Coria, Argentina
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Casa 13 habitaciones
Distrito Chacras de Coria, Argentina
Habitaciones 13
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 330 m²
Colonial Wine Country Estate — Chacras de Coria, MendozaUna rara oportunidad para poseer una…
$520,000
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