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Villas en venta en Xhafzotaj, Albania

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Villa 4 habitaciones en Sallmonaj, Albania
Villa 4 habitaciones
Sallmonaj, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 340 m²
Información sobre el pueblo:• Zona de Villa: 197m2/floor.Estructura de 3 pisosOrganización:•…
$1,16M
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Future Home Invest
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