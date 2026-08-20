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Arrendamiento a largo plazo casas independientes en Xhafzotaj, Albania

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en Sallmonaj, Albania
Casa 4 habitaciones
Sallmonaj, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 2
La villa se encuentra en una zona tranquila de Shijak cerca de la intersección de 4 vías. Es…
$752
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
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