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Edificios industriales en venta en Xhafzotaj, Albania

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Producción 700 m² en 4 Streets, Albania
Producción 700 m²
4 Streets, Albania
Área 700 m²
El almacén está situado por la carretera principal en Xhafzotaj, Durres. Esta propiedad tien…
$580,599
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
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