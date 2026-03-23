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Arrendamiento a largo plazo locales industriales en Vore, Albania

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Producción 350 m² en Marqinet 1, Albania
Producción 350 m²
Marqinet 1, Albania
Nº de cuartos de baño 1
Área 350 m²
La tienda está ubicada por la carretera principal en la autopista Tirana-Durres. La propieda…
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Agencia
AFS Real Estate Management
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