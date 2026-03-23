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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Vore, Albania

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1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Marqinet 2, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Marqinet 2, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Piso 2
El apartamento está situado en el segundo piso residencial de una villa de tres pisos cerca …
$401
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Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
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