Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Vore
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Vore, Albania

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Marqinet 1, Albania
Casa 3 habitaciones
Marqinet 1, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Número de plantas 1
La casa de una sola planta se encuentra en la zona de Vrrine, que tiene acceso a la carreter…
$437,137
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Vore, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir