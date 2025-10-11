Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Vore
  4. Comercial

Locales comerciales en venta en Vore, Albania

1 propiedad total found
Propiedad comercial 600 m² en Marikaj, Albania
Propiedad comercial 600 m²
Marikaj, Albania
Habitaciones 40
Dormitorios 38
Nº de cuartos de baño 38
Área 600 m²
Piso 3/3
The facility is located in Marikaj and is suitable for an asylum with a land area of 5238 m2…
$1,02M
