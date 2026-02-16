Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Vore
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Vore, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Marqinet 2, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Marqinet 2, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 5/5
El apartamento está situado en la 5a planta de un edificio de 5 pisos cerca del estadio "Nik…
$76,794
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
