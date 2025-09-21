Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Vlorë
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Villa
  6. Vista a la montaña

Arrendamiento a largo plazo villas en la montaña en Condado de Vlorë, Albania

Villa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Villa de 5 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Villa de 5 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 309 m²
Piso 3/3
Experimente el epítome de lujo viviendo en Vlora, Albania, en esta impresionante villa de tr…
$2,936
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Ir