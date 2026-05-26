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Local comercial en alquiler en el bulevar principal de Vlorë, Albania. en Bashkia Vlore, Albania
Local comercial en alquiler en el bulevar principal de Vlorë, Albania.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Área 66 m²
Número de plantas 1
Local comercial en alquiler en el centro de Vlora, Albania. Si está iniciando un nuevo negoc…
$431
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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