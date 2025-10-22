Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Vlorë
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Restaurante, cafetería

Arrendamiento a largo plazo restaurantes en Condado de Vlorë, Albania

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. en Bashkia Vlore, Albania
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA.
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
☕🍴 BUSINESS FOR RENT / SALE (BAR/PIZZERY) IN “ALEKSANDRIA”, VLORA. 💶 RENT: €1,000 / month…
$1,174
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DES Real Estate
Idiomas hablados
English, Italiano
Realting.com
Ir