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Arrendamiento a largo plazo Salas de conferencias en Condado de Vlorë, Albania

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Sala de conferencias 128 m² en Bashkia Vlore, Albania
Sala de conferencias 128 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 128 m²
Espacio multifuncional para alquilar con una superficie de 128m2, situado en la planta baja …
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NEXT REAL ESTATE
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