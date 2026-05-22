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Bungalow en la montaña en venta en Condado de Vlorë, Albania

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1 propiedad total found
Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 1
Casa tipo bungalow con vistas al mar y jardín privado en venta en Vlore, Riviera Albanesa - …
$410,471
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Condado de Vlorë, Albania

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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