Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Comercial
  5. Edificio rentable

Edificios Residencial en Venta en Tirana, Albania

bienes raíces comerciales
96
restaurantes
7
oficinas
10
almacenes
15
Mostrar más
Edificio rentable Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Edificio rentable en Tirana Municipality, Albania
Edificio rentable
Tirana Municipality, Albania
✅ Price: Euro ✅ Location: Yzberisht, Tirana ✅ Total area: 71m2 ✅ Orientation: West The area…
$1,74M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Italiano
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir