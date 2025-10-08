Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Tirana
  4. Comercial
  5. Producción

Edificios industriales en venta en Tirana, Albania

bienes raíces comerciales
17
restaurantes
3
Producción Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Producción 71 m² en Tirana Municipality, Albania
Producción 71 m²
Tirana Municipality, Albania
Área 71 m²
Shitet truall +ndertese tek Pazari i Ri Mundesi Investimi ne nje nga zonat me atraktive te …
$168,883
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir