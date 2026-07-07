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Villa vacacional con vistas al mar y jardín privado en alquiler diario en Vlora, Riviera albanesa en Bashkia Vlore, Albania
Villa vacacional con vistas al mar y jardín privado en alquiler diario en Vlora, Riviera albanesa
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 700 m²
Número de plantas 3
Villa Meminaj: Disfrute de las impresionantes vistas al mar desde esta villa de 4 dormitorio…
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Agencia
Albania Property Group
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