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Arrendamiento a largo plazo almacenes en Southern Albania, Albania

Bashkia Vlore
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Almacén 70 m² en Bashkia Vlore, Albania
Almacén 70 m²
Bashkia Vlore, Albania
Área 70 m²
Garaje 70 m2 en alquiler, situado muy cerca de Conad en Ismail Qemali Boulevard, en una zona…
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NEXT REAL ESTATE
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