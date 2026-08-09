Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Condado de Shkodër
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Condado de Shkodër, Albania

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Kcire, Albania
Estudio 1 habitación
Kcire, Albania
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Un apartamento estudio con vistas al mar está en venta en el barrio de Qerret. La superficie…
$53,506
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
CACTUS | Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Čeština, Italiano, Українська, Hrvatski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Condado de Shkodër, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir