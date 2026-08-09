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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Condado de Shkodër, Albania

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Oficina 153 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Oficina 153 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
Piso 3/12
Alquila el entorno en el centro de Tirana, después de Eye Of Tirana, se encuentra en el terc…
$1,373
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Propiedad comercial 300 m² en Shtoj i Ri, Albania
Propiedad comercial 300 m²
Shtoj i Ri, Albania
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso 4/12
El entorno tiene una superficie de 300 m2 y está vacío. Está en el cuarto piso con el ascens…
$2,516
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Oficina 97 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Oficina 97 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Área 97 m²
Piso 2
En el centro, junto a Central Post, el apartamento adecuado para diferentes tipos de negocio…
$1,084
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