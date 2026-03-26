Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Shijak
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Shijak, Albania

Casa Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Shijak, Albania
Casa 3 habitaciones
Shijak, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un negocio en venta en Shijak, una sauna cómoda con una base de clientes ya establecida y un…
$22,082
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir