Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Shengjin
  4. Residencial
  5. Piso independiente
  6. Piscina

Casa en condominio con piscina en venta en Shengjin, Albania

Piso independiente Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Lezhe Municipality, Albania
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Lezhe Municipality, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 15
El contrato está localizado en la apasionante naturaleza de SheNGJIN.Esta combinación de RES…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir