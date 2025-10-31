Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Sevaster
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Sevaster, Albania

1 propiedad total found
Apartamento 3 habitaciones en Shkoze, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Shkoze, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 8/6
2+1 apartment for sale in Shkoza at Forest Residence, a complex on the outskirts of Tirana w…
$126,953
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Sevaster, Albania

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir