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Villas en la montaña en venta en Saranda, Albania

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Villa 6 habitaciones en Manastir, Albania
Villa 6 habitaciones
Manastir, Albania
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 303 m²
Número de plantas 3
Resort de Lujo en la Riviera Albanesa Ubicado en una pintoresca colina con vistas al Lago…
$1,37M
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