Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Saranda
  4. Residencial
  5. Estudio
  6. Vistas al mar

Estudios del mar en venta en Saranda, Albania

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Gjashte, Albania
Estudio 1 habitación
Gjashte, Albania
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Número de plantas 5
Estudio moderno en venta en Ionian Vista Residence – Saranda, Albania Descubra una excele…
$150,856
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
SARANDA HOME REALTY
Idiomas hablados
English, Ελληνικά
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir