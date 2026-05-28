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Áticos en la montaña en Venta Saranda, Albania

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Ático Ático 5 habitaciones en Metoq, Albania
Premium Premium
Ático Ático 5 habitaciones
Metoq, Albania
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 392 m²
Piso 6/6
Sky Beachfront Penthouse en SarandaABOVE ALL ELSEPonte en la azotea justo después del amanec…
$870,637
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Agencia
Saranda Elite's Realty Group
Idiomas hablados
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