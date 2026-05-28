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Áticos con Jardín en Venta Saranda, Albania

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1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Gjashte, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Gjashte, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Piso 5/5
Ático en venta – Residencia en segunda línea de mar Este exclusivo ático está ubicado en …
$402,126
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Agencia
SARANDA HOME REALTY
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