Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Saranda
  4. Residencial
  5. Ático
  6. Garaje

Áticos con garaje en Venta Saranda, Albania

Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 3 habitaciones en Cuke, Albania
Ático Ático 3 habitaciones
Cuke, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 5/5
Penthouse in the city of Saranda in a new residence. Located on Butrinti Street in one of th…
$590,198
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir