Restaurantes en venta en Saranda, Albania

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Restaurante, cafetería 480 m² en Gjashte, Albania
Restaurante, cafetería 480 m²
Gjashte, Albania
Área 480 m²
$1,66M
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