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Casas en Venta en Qender, Albania

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Casa en Sheq i Madh, Albania
Casa
Sheq i Madh, Albania
Área 312 m²
🏢 3-STORY BUILDING FOR SALE – SHEQ I MADH, FIER💰 PRECIO TOTAL: 150.000 EURO📐 Superficie tota…
$175,298
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Agencia
DES Real Estate
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