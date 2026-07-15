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Hoteles en venta en Qender, Albania

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Hotel 280 m² en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Hotel 280 m²
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 280 m²
Piso 4/4
Se ofrece a la venta a un hotel totalmente reconstruido, listo para la cirugía, con estas ca…
$1,49M
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Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
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