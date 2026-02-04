Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Qender, Albania

2 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Apartamento 2 habitaciones
Bashkia Malesi e Madhe, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 5/5
El apartamento está situado en la quinta planta de un edificio sin ascensor en el barrio 7 d…
$70,887
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
Apartamento 3 habitaciones en Lagjia e Romeve, Albania
Apartamento 3 habitaciones
Lagjia e Romeve, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 3/9
El apartamento está situado en el 3er piso de un edificio de 9 pisos, en el Barrio 18 en Dur…
$126,344
Agencia
AFS Real Estate Management
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano, Українська
