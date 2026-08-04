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Adosados con piscina en Venta en Qender Vlore, Albania

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Adosado Adosado 3 habitaciones en Bashkia Vlore, Albania
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Adosado Adosado 3 habitaciones
Bashkia Vlore, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 388 m²
Número de plantas 1
Casa privada en venta en Vlore, Riviera Albanesa - Cerca de la playa, propiedad para inversi…
$311,486
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Agencia
Albania Property Group
Idiomas hablados
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Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

con Jardín
con Terraza
Baratos
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