  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Qender Vlore
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Qender Vlore, Albania

1 propiedad total found
Estudio 2 habitaciones en Kanine, Albania
Estudio 2 habitaciones
Kanine, Albania
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
✅ Precio: 2000 Euro/m2 - 126.000 Euro✅ Ubicación: Uje i Ftohte, Vlore✅ Superficie total: 63m…
$146,602
Parámetros de las propiedades en Qender Vlore, Albania

