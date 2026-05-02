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🆕🏡 VILLA FOR RENT IN RISILI, VLORA. en Risili, Albania
🆕🏡 VILLA FOR RENT IN RISILI, VLORA.
Risili, Albania
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
🆕🏡 VILLA para entrar en RISILI, VLORA.🏷 Precio: 1000 Euro/Mes📐 Superficie: 130 m2 Total📏 Par…
$1,171
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Agencia
DES Real Estate
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