  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Peze
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Peze, Albania

Villa 11 habitaciones en Peze Helmes, Albania
Villa 11 habitaciones
Peze Helmes, Albania
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Piso 4/4
Situado en la cima de una colina, rodeado de vegetación y caminos pavimentados, ofrecemos es…
$408,228
Agencia
Investment Realty Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Polski, Español, Français, Svenska, Slovenščina, Italiano, Türkçe, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Parámetros de las propiedades en Peze, Albania

