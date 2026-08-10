Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Peze
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Edificio rentable

Arrendamiento a largo plazo edificios residenciales en Peze, Albania

;
Edificio rentable Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Edificio rentable 440 m² en Peze Helmes, Albania
Edificio rentable 440 m²
Peze Helmes, Albania
Área 440 m²
✅ Precio: 2000 Euros/Mes✅ Ubicación: Peze-Helmes, Tirana✅ Superficie: 440m2Se ofrece un loca…
$2,238
por mes
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
NEXT REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir