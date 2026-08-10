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Arrendamiento a largo plazo bienes raíces comerciales en Peze, Albania

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Edificio rentable 440 m² en Peze Helmes, Albania
Edificio rentable 440 m²
Peze Helmes, Albania
Área 440 m²
✅ Precio: 2000 Euros/Mes✅ Ubicación: Peze-Helmes, Tirana✅ Superficie: 440m2Se ofrece un loca…
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Propiedad comercial 113 m² en Peze e Vogel, Albania
Propiedad comercial 113 m²
Peze e Vogel, Albania
Área 113 m²
Espacio comercial en la Plaza 21, calle Kavaja!- Superficie: 113 m2Este espacio se encuentra…
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